SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat Widerstand gegen das Pflegeneuordnungsgesetz angekündigt. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt würden wir das Gesetz ablehnen, wenn der Bund nicht bereit ist, Kritikpunkte der Länder aufzugreifen", sagte die Ministerin des Landes für Soziales, Arbeit und Gesundheit, Kerstin Mieth (Die Linke). Das Gesetz sei so weder sozialpolitisch noch fiskalisch sinnvoll. Es herrsche überall Enttäuschung und teilweise sogar Protest dagegen. "Das kann ich sehr gut verstehen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Seit Jahren gibt es Versuche, das Pflegesystem zu reformieren. Das vom Bundestag verhandelte Pflegeneuordnungsgesetz soll die akute Finanznot der Pflegeversicherung lindern. Während Kinderlose ab Januar 2027 um 0,3 Prozent höhere Beiträge zahlen sollen, sind gleichzeitig massive Einschnitte bei der Pflege geplant. Anbieter sozialer Dienste, aber auch Vertreter verschiedener Parteien haben das Reformpaket bereits scharf kritisiert.

Im Bundestag wird derzeit über Änderungen verhandelt. Dem derzeitigen Zeitplan nach soll es im Dezember vom Parlament beschlossen und am 18. Dezember dem Bundesrat zur abschließenden Beratung vorgelegt werden.

Mieth: Pflege gerade im Anfangsstadium hilfreich

Mieths Kritik richtet sich vor allem gegen die geplante Abschaffung des Pflegegrads 1. Gerade im Anfangsstadium der Pflegebedürftigkeit könne mit Prävention und Intervention noch viel erreicht und eine Verschlimmerung des Zustands hinausgezögert werden. Je schneller die Pflegebedürftigkeit voranschreite, desto teurer werde es am Ende auch für den Staat, argumentiert sie.

Für das Flächenland Mecklenburg-Vorpommern sei zudem der Bereich häusliche Pflege sehr zentral. "Über 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden hier häuslich versorgt", betonte Mieth. Doch dieses Modell werde durch die Reform stark in Mitleidenschaft gezogen - unter anderem durch Kürzungen bei der Tagespflege. Das bedeute enorme Belastungen für Angehörige, Land und Kommunen.

Kundgebung in Schwerin geplant

Bundesweit sind Protestaktionen gegen die Pflegereform geplant. In Schwerin ist etwa eine Demonstration am 4. Dezember angekündigt. Mieth beabsichtigt eigenen Angaben nach an der Demo teilzunehmen, um den Standpunkt der Landesregierung deutlich zu machen.

In Schwerin hat im November eine neue rot-rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Arbeit aufgenommen. Schwesig selbst war bereits während des Wahlkampfs bei zahlreichen Punkten auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung gegangen, obwohl die SPD in Berlin mitregiert./bal/DP/mis