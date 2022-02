MV-Werften-Verwalter sieht rasche Lösung für Standort Stralsund

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Rettung der insolventen MV Werften sieht der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen Fortschritte. "Rasche Lösungen zeichnen sich für den Standort Stralsund und für die Lloyd-Werft ab", sagte Morgen der Wirtschaftswoche. "Die Stadt Stralsund will das Werft-Grundstück zum 1. März kaufen. Auf dem Gelände soll ein maritimer Industrie- und Gewerbepark entstehen", so Morgen. "In der kommenden Woche werden wir gemeinsam mit der Stadt und mehreren potenziellen Nutzern das weitere Vorgehen besprechen." Außerdem gebe es neben der Stadt weitere Interessenten für die Werft.

Bei der im Zuge der MV-Insolvenz in Schwierigkeiten geratenen Lloyd-Werft in Bremerhaven "sind wir sind in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen und rechnen mit einem Abschluss Anfang März", sagte Morgen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Zuversichtlich zeigte sich der vorläufige Insolvenzverwalter auch hinsichtlich eines Verkaufs und Weiterbaus der "Global Dream". Das Kreuzfahrtschiff liegt im Dock der Wismarer Werft und ist zu etwa 75 Prozent fertiggestellt. Er sei optimistisch, dass es gelingt, einen Käufer für die Global Dream finden.

