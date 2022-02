MVB Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MVB Financial hat am 18.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,770 USD. Im letzten Jahr hatte MVB Financial einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie eingefahren.

MVB Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahr 3,06 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 139,76 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 160,66 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 129,10 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at