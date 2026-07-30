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30.07.2026 06:31:29
MVB Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MVB Financial hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 66,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MVB Financial 48,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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