MVB Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MVB Financial präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MVB Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,0 Millionen USD im Vergleich zu 49,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at