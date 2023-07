MVB Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MVB Financial hat am 28.07.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,630 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 36,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MVB Financial 38,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at