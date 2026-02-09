

mVISE AG gibt vorläufige Zahlen für 2025 bekannt

starkes Jahr 2025: EBITDA 2025 um 15% auf 1,3 Mio. EUR gesteigert

mVISE erneut vor dem Markt und vor dem Wettbewerb

langfristige Verbindlichkeiten in 2025 erfolgreich um 750 TEUR gesenkt

Düsseldorf, 09.02.2026 – Entgegen dem weiterhin stark rezessiven Marktumfeld kann die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE000A0KE043) mit der Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 eine erneut höhere Wertschöpfung vermelden.

Im Geschäftsjahr 2025 ging der Umsatz der mVISE AG auf ca. 5,5 Mio. EUR plangemäß und letztmalig zurück. Mit einem Anteil von inzwischen ca. 70% wiederkehrenden Kundenumsätzen und einem entsprechend wiederkehrenden Ertrag unterstreicht die mVISE eindrucksvoll ihren strukturellen Wandel von IT-Services einzelner Skills hin zu teamorientierter Softwareentwicklung.

Das EBITDA lag im Geschäftsjahr bei 1,301 Mio. EUR nach 1,126 Mio. EUR und damit ca. 15% über dem Vorjahr. Der Anteil der wiederkehrenden Erträge liegt bei 65% (Vorjahr 42 %).

Deutlich erfolgreich ist in 2025 auch die Reduktion der langfristigen Verbindlichkeiten ausgefallen. Mit über 750 TEUR allein im Geschäftsjahr 2025 stellt dies einen erheblichen Beitrag zur Wertstabilität der Gesellschaft dar.

„Geliefert, wie versprochen. Wir haben mit hervorragendem Erfolg im Geschäftsjahr 2025 sehr deutlich unter Beweis gestellt, was wir zu leisten in der Lage sind und alles Unnötige und Belastende der Jahre vor 2023 sichtbar hinter uns gelassen.“, fasst Vorstand Ralf Thomas zusammen und ergänzt „Mit dieser herausragenden Leistung steht der Transformation zur strategischen Buy-and-Build-Plattform für softwarezentrierte Unternehmen nichts mehr im Wege.“

Neben der Ausweitung der wirtschaftlichen Stabilität lag der Fokus in 2025 zudem auf der Umstellung der Produktion auf die zukünftigen strategischen Belange. Die auch im Branchenvergleich hohe Auslastung (>85%) blieb stabil und darüber hinaus konnte die Softwareentwicklung so umstrukturiert werden, dass die Produktion der mVISE auf die bevorstehende Skalierung sehr gut vorbereitet ist. Die Softwareentwicklung für die bereits existierenden Tochtergesellschaften wurde zentriert und alle Prozesse als eine Blaupause für zukünftige Beteiligungen angelegt. „Die bis Ende 2024 bereits sehr gut restrukturierte mVISE erlaubte es uns in 2025, die Vorbereitungen so zielgenau umzusetzen. Der Gesamtplan der letzten drei Jahre ist vollständig aufgegangen und mVISE steht perfekt positioniert und vor allem skalierbar da.“

Auch Verfügbarkeiten, die vor 2023 in Unproduktivität mündeten, konnten in 2025 wertschöpfend erneut eingesetzt werden. Mit der Entwicklung einer eigenen KI-gestützten Software zur Analyse von Software-Quellcode wird der zentrale Ansatz, den die mVISE in der Plattform-Strategie verfolgen wird, hocheffizient möglich werden. Ein in der Regel über viele Jahre gewachsener Quellcode einer Software kann zielgerichtet und schnell KI-gestützt analysiert werden und im Anschluss mit hoher Präzision verbessert und deutlich wartungsfreundlicher gemacht werden. Ralf Thomas unterstreicht dabei „Obgleich die Software ein enorm wichtiges Werkzeug auf unserem zukünftigen Weg darstellt, haben wir auf eine Aktivierung als Eigenleistung ganz bewusst und im Sinne einer blitzsauberen GuV und Bilanzierung verzichtet.“

Der für das Geschäftsjahr 2026 vom Vorstand erwartete EBITDA von 1,5 Mio. EUR liegt mit einer Steigerung von 15% ebenfalls erneut deutlich über dem Markt.

Kontakt:
Ralf Thomas
CEO
mVISE AG