Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
02.03.2026 13:04:00
MWC: Android XR: Googles smarte Brille mit integriertem Display kurz ausprobiert
Smarte Brillen mit Googles Android XR und integriertem Display stehen kurz vor der Einführung. Wir hatten die Möglichkeit, sie auf dem MWC kurz auszuprobieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
