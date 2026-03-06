KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
06.03.2026 15:50:00
MWC: KI-Agenten im Auto: SoundHound AI vernetzt Fahrzeugdaten mit Services
Bisherige KI-Systeme im Auto bieten oft nur Information. SoundHound AI zeigt mit Agentic AI nun Systeme, die eigenständig planen, bestellen und bezahlen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu SoundHound AI
|
27.02.26
|SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie volatil: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|SoundHound AI
|8,07
|-2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.