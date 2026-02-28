Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
28.02.2026 15:30:00
MWC: Smartphone mit Kontrollring: Leica zeigt seine Version des Xiaomi 17 Ultra
Leica baut seine eigene Version des Xiaomi 17 Ultra. Vor allem der neuartige Kameraring des Leitzphones weiß zu überzeugen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xiaomi
|
13.02.26
|Xiaomi-Aktie gefragt: YU7 lässt Teslas Model Y in China hinter sich (finanzen.at)
|
31.01.26
|Ford held talks with China’s Xiaomi over EV partnership (Financial Times)
|
31.01.26
|Ford held talks with China’s Xiaomi over EV partnership (Financial Times)
|
25.11.25
|Xiaomi-Aktie legt deutlich zu: Gründer kauft Aktien im Millionenwert (finanzen.at)
|
19.11.25
|Xiaomi-Aktie in Rot: Gewinnmitnahmen trotz starker Zahlen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Xiaomi-Aktie schließt leichter: Gewinn und Umsatz steigen kräftig - Markterwartungen übertroffen (finanzen.at)
|
26.09.25
|Alibaba setzt auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. fallen trotzdem (finanzen.at)
|
04.09.25
|Xiaomi SU7 greift an - droht Tesla in China Marktanteile zu verlieren? (finanzen.at)