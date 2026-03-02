KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
02.03.2026 08:00:00
MWC: Snapdragon Wear Elite: Neuer Smartwatch-Chip mit KI-Coprozessor und 5G RedCap
Qualcomms neuer Smartwatch-Chip verfügt über KI-Coprozessoren, unterstützt Satellitenfunk und ist sparsamer. Seine Bezeichnung könnte aber irritieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!