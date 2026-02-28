Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|
28.02.2026 15:30:00
MWC: Xiaomi 17: Kompaktes Smartphone mit Leica-Kamera für Europa
Xiaomi hat das Xiaomi 17 für Europa angekündigt. Die Pro-Modelle mit Rückdisplay bleiben leider in China. Dafür gibt es neue Tablets und weitere Gadgets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
