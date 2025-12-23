MWF Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MWF Global hat am 22.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat MWF Global im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MWF Global 0,1 Millionen USD umsetzen können.

