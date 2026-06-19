19.06.2026 06:31:29

MWF Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MWF Global hat am 17.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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