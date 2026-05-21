MWF Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MWF Global veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MWF Global mit einem Umsatz von insgesamt 0,37 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,41 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -9,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at