MwSt-Senkung - Stichwort: EU-Vorgaben für Umsatzsteuern

Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel angekündigt. Zunächst wurde von einer Herabstufung auf 5 Prozent berichtet, tatsächlich dürfte der neue Umsatzsteuersatz knapp unter 5 Prozent liegen - dies sei aus europarechtlichen Gründen notwendig. Tatsächlich sind laut EU-Mehrwertsteuerrichtlinie neben einem Normalsteuersatz von mindestens 15 Prozent maximal zwei weitere ermäßigte Sätze von mindestens fünf Prozent vorgesehen.

Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten dürfen diese ermäßigten Sätze zudem nicht nach Gutdünken einsetzen. Die EU-Regelung legte ein Liste an Produkten fest, für die ermäßigte Steuersätze in Frage kommen. Österreich hat aktuell einen Normalsatz von 20 Prozent sowie zwei ermäßigte Steuersätze von 13 und 10 Prozent. Ein zusätzlicher vierter Steuersatz von 5 Prozent würde diesen Rahmen demnach sprengen. Allerdings: Die EU-Gesetze sehen zusätzlich einen "stark ermäßigten Satz" sowie einen "Nullsatz" vor. Diese dürften aber nur auf eine noch restriktivere Anzahl an Produkten angewendet werden (Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke gehören hier aber dazu). Um als stark ermäßigt zu gelten, muss der Satz allerdings niedriger als 5 Prozent sein - weshalb es in Österreich auch nicht zu einer neuen Umsatzsteuer von punktgenau 5 Prozent kommen dürfte.

Neben all diesen allgemeinen Regelungen, die für alle EU-Mitgliedstaaten gelten, sieht die EU-Mehrwertsteuer-Richtlinie zudem länderspezifische Ausnahmen für einzelne Regionen vor. Betroffen sind zum Beispiel einige zu Griechenland und Portugal gehörende Inseln. In Österreich profitieren die Gemeinden Jungholz und Mittelberg (Kleines Walsertal) von einer solchen Ausnahme. Der Normalsteuersatz darf hier unter dem österreichweiten Satz liegen, darf das EU-weite Minimum von 15 Prozent aber nicht unterschreiten. Tatsächlich liegt der Normalumsatzsteuersatz hier bei 19 Prozent. Dies entspricht den Umsatzsteuersatz in Deutschland. Beide Gemeinden sind per Pkw nur an deutsches Staatsgebiet angebunden.

