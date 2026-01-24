NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
24.01.2026 18:16:00
My 1 Favorite Income Stock to Buy Right Now in the Energy Sector
If your goal is to generate income from your investment portfolio, Energy Transfer (NYSE: ET) is a top stock to consider. With a 7.5% dividend yield, the gas pipeline operator provides income and has upside potential amid strong demand from hyperscalers for natural gas needed to fuel on-site generators that help provide consistent power to their data centers.With positive momentum heading into 2026, here's why Energy Transfer is my favorite dividend stock in the energy sector today.
