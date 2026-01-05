NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
05.01.2026 22:20:00
My 2 Favorite Growth Stocks to Buy Right Now
Many growth stocks fizzled out in 2022 and 2023 as interest rates rose. However, many of those stocks bounced back in 2024 and 2025 after the Fed cut its benchmark rates six times. The reason was simple: higher rates drove investors toward more conservative investments, while lower rates sparked a rotation back toward higher-risk growth stocks.Investors might be wary of loading up on more growth stocks as the market hovers near its record highs, but they shouldn't neglect the secular growth plays, which still have plenty of upside potential. Let's review two of my favorite growth stocks to buy right now -- MercadoLibre (NASDAQ: MELI) and Uber (NYSE: UBER) -- and see why they could soar a lot higher over the next few years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
