NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
06.12.2025 20:41:00
My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
I've been wrong about plenty of stocks over the years, but I've also learned to trust my gut when conviction meets opportunity.Today, I'm putting my money where my mouth is with two companies I know inside and out. I've been a loyal customer of the first one since Hurricane Irma in 2017 (paper towels, anyone?). For the other, I'm a curious user who's watched it transform from a quirky app into something much bigger.These aren't momentum plays or meme stocks. They're businesses building lasting value in ways the market doesn't fully appreciate yet. Well, the market doesn't appreciate one of them. Some would say it loves the other one too much -- but it richly deserves the investor passion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,00
|-0,83%
