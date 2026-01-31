NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
31.01.2026 15:17:00
My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
As January 2026 draws to a close, two stocks in the consumer goods sector strike me as particularly strong buys -- for very different reasons. Shares of soft drinks veteran Coca-Cola (NYSE: KO) are setting all-time price records while the rapidly expanding coffee chain Dutch Bros (NYSE: BROS) backed down 34% from last year's peak.Yes, the investment theses for these beverage stocks could hardly be more different. But there should be room for both approaches in a diversified investment portfolio. So let's see why I'm drooling over Coke and Dutch Bros right now. I mean the stocks, not the drinks (or maybe both, honestly).At first glance, Coca-Cola doesn't look like a record-setting business titan.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,70
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.