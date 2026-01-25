Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
25.01.2026 01:00:00
My 2025 Amazon Investment Prediction Was Early, But Now Is a Genius Time to Buy the Stock
Amazon (NASDAQ: AMZN) shareholders had a disappointing year in 2025. I thought the company was going to have a strong year, mainly built on the back of its cloud computing unit, Amazon Web Services (AWS). While AWS had a successful year, my caveat regarding the stock was that it traded at an expensive price tag at the time: 44 times forward earnings.This turned out to be Amazon's Achilles' heel in 2025, as it spent most of the year growing into its valuation. Amazon's stock only gained 5% last year, but its business posted strong growth. I think it's slated to have a much better 2026 now that its valuation has come down, and AWS is free to lead the stock higher.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
