NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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26.07.2026 12:20:00

My 3 Favorite AI Stocks to Buy During the Chip Sell-Off, and Why Nvidia Isn't the Top Pick.

Chip stocks have been plummeting lately as investors pocket high gains. It's been good for several years now, and between high spending and high valuations, there are fears about what happens next. Chip stocks often move in cycles, and if this is the end of a supercycle, investors don't want to lose out.But not all chip stocks respond the same way to a sell-off, and some chip stocks have more long-term prospects than others. Some are also priced to buy, while others are priced for perfection.Image source: Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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