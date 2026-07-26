NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.07.2026 12:20:00
My 3 Favorite AI Stocks to Buy During the Chip Sell-Off, and Why Nvidia Isn't the Top Pick.
Chip stocks have been plummeting lately as investors pocket high gains. It's been good for several years now, and between high spending and high valuations, there are fears about what happens next. Chip stocks often move in cycles, and if this is the end of a supercycle, investors don't want to lose out.But not all chip stocks respond the same way to a sell-off, and some chip stocks have more long-term prospects than others. Some are also priced to buy, while others are priced for perfection.Image source: Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|Gute Stimmung in New York: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
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|DZ BANK
|21.05.26
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|22.07.26
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|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
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|DZ BANK
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