NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
27.12.2025 02:30:00
My 3 Favorite Stocks to Buy Right Now
While technology stocks have been getting much of the investor attention, the consumer space has some attractive opportunities to invest in right now.Let's look at three stocks to buy heading into the new year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!