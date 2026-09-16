Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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16.09.2026 13:30:00
My brother-in-law expects my husband and me to pay for his food every time we go out. How can I tell my husband I don’t want to do this anymore?
“We also pay for the daughter’s food and drinks and she doesn’t usually even eat half of the meal.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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