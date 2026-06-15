Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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15.06.2026 16:28:00
My company fired one manager and is doing an ‘organizational reshuffling.’ Am I going to get laid off?
“They let go of a pretty high-up manager who they only hired a month ago.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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