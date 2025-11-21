MY EGServices Berhad Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MY EGServices Berhad Registered hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

MY EGServices Berhad Registered hat ein EPS von 0,03 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat MY EGServices Berhad Registered mit einem Umsatz von insgesamt 341,7 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 37,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at