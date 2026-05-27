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27.05.2026 06:31:29
MY EGServices Berhad Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MY EGServices Berhad Registered hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 MYR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 386,3 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,0 Millionen MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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