MY EGServices Berhad Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MY EGServices Berhad Registered hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

MY EGServices Berhad Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 426,7 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 307,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at