Friend a Aktie

Friend a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5

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26.05.2026 12:15:00

My friend, 62, earns $20,000 a year. Should she take Social Security now — and claim survivor’s benefit at 67?

“I calculated her break-even point to be around age 78.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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