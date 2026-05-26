Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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26.05.2026 12:15:00
My friend, 62, earns $20,000 a year. Should she take Social Security now — and claim survivor’s benefit at 67?
“I calculated her break-even point to be around age 78.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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