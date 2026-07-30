Friend a Aktie
WKN DE: A3ELSR / ISIN: CNE1000042N5
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30.07.2026 11:15:00
My friend and her husband own real estate. How can her children from a previous marriage get their fair share?
“Her husband is open to a trust, but he wants to be the administrator.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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