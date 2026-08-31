COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
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31.08.2026 15:58:00
My friend is charging everyone $80 to attend her 30th birthday party. She says it’s to cover the open bar. Is it rude to not go?
“I think she would take it personally if I didn’t attend.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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