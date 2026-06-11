BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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12.06.2026 01:00:29
My friends always want to split the bill equally, how do I say no?
It is never easy to speak up when a fellow diner says "let's just divide it!"Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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