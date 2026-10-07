Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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07.10.2026 11:15:00
My husband inherited $3 million. He wants a vacation home, but I want to save for retirement. Who’s right?
“I keep thinking about giving each child $750,000 toward a house.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Save S.p.A.
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30.09.26
|Greggs to cut 740 factory jobs to save costs (Financial Times)
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03.09.26
|Dear Brits, please save more (Financial Times)
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03.09.26
|Dear Brits, please save more (Financial Times)
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31.08.26
|Can robots save US manufacturing? (Financial Times)
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22.08.26
|The fight to save England’s rivers (Financial Times)
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18.08.26
|Can Burnham save Britain’s high streets? (Financial Times)
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12.08.26
|Is it too late to save liberal democracy? (Financial Times)
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02.07.26
|How do we save the wilting new homes market? (Financial Times)
Analysen zu Save S.p.A.
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.