Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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15.05.2026 12:41:00
My husband took out a $100,000 Parent PLUS loan for his daughter. She dropped out, citing mental-health issues. Should we refinance?
“There is little to no chance that she will ever be able to repay these loans.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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