REPAY Aktie
WKN DE: A2PNWR / ISIN: US76029L1008
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07.04.2026 08:00:41
My mother has been overpaid her civil service pension and ordered to repay it
Through no fault of their own, she faces repaying £100 a month until she is 93 or face legal actionMy 66-year-old mother has been told that she has been overpaid her civil service pension by £40,000 and must repay it, or face legal action. Once the tax she’s paid on the income is deducted, she owes £32,000.Her monthly pension payments have now been cut, which means her annual income will fall from £19,700 to £12,000, and she was, additionally, ordered to repay £496 a month for five years. This was later reduced to £100 a month, and a charge was put on her house as security. She’s been told she will have paid everything she owes when she’s 93. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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