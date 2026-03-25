PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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25.03.2026 10:15:00
My PayPal account received money from the Philippines with two phone numbers listed. I called them. Big mistake.
“I know my information is on the dark web, and I have taken steps to be cautious.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu PayPal Inc
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19.03.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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12.03.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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05.03.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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26.02.26
|What went wrong at PayPal (Financial Times)
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26.02.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
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25.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
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