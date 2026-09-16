Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.09.2026 21:00:00
My rental property is paid off, but I need cash. Is this a bad time to take out a $50,000 HELOC?
The Federal Reserve announced a quarter-percentage-point interest-rate hike Wednesday, to a range of 3.75%-4.0%.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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