My Size: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

My Size hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,510 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,4 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at