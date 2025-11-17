My Size: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

My Size hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte My Size einen Umsatz von 1,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at