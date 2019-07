"My Street Food" - der Geschmack internationaler Straßenküchen bei Lidl / Lidl führt neue Eigenmarke für international angesagte Convenience-Gerichte und außergewöhnliche Geschmacksrichtunge

Neckarsulm (ots) -

Exotische Düfte an jeder Straßenecke, hier und dort Kleinigkeiten probieren und auch manchmal kulinarische Grenzen überschreiten - das macht Streetfood aus, das seinen Weg von den Garküchen ferner Länder über Foodtrucks auf Festivals und Märkten nach Deutschland gefunden hat. Nun gibt es die populären Snacks auch für Zuhause, denn Lidl bietet mit seiner neuen Eigenmarke "My Street Food" neben Pancake- und Coloured Burgern, Mate-Tee und süßen Wraps in einigen Filialen sogar frittierte Insekten. Den Start von "My Street Food" markiert die Aktionswoche ab dem 1. August 2019.

"Wir beobachten Foodtrends sehr genau, und Foodtrucks und Garküchen sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mit unserer neuen Eigenmarke 'My Street Food' können unsere Kunden diese Geschmackserlebnisse auch zu Hause Freunden und Familie anbieten und das zum gewohnt günstigen Lidl-Preis", so Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.

Zum Aktionsangebot gehören unter anderem:

- "My Street Food" Coloured Burger Buns in den Farben Yellow Hot Chicken, Black Steakhouse und Red Bacon Pork

"Eat Grub" Insektensnacks: knusprig geröstete Grillen in Sweet Chilli Lime oder BBQ (in ausgewählten Filialen)

"My Street Food" Bitie Balls in den Geschmacksrichtungen Asia Style mit Hot Chilli Dip sowie Falafel mit Hummus Dip

"My Street Food" Toast Pocket Snacks Indian und Cowboy Style

"My Street Food" Chutneys und Soßen mit Geschmäckern wie Bacon Beans, Indian Chickpea Curry und Rauch Lauch Tomate

"My Street Food" Croduts Schoko (in ausgewählten Filialen)

"My Street Food" Wraps in Vanille Kirsch und Schoko Banane

"My Street Food" Cookie Dough im Becher Classic, mit Schoko-Minze, Double Choc und dunkel mit Schokolinsen

Erhältlich sind die Produkte von "My Street Food" bei Lidl ab dem 1. August 2019 und nur solange der Vorrat reicht.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

