Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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02.06.2026 18:05:36
My Top 3 Consumer Staples Dividend Stocks to Buy Now
The S&P 500 has rallied nearly 30% over the past 12 months, even as unpredictable economic policies and geopolitical conflicts rattled the global economy. But high-flying AI stocks drove much of that rally -- and the index now looks historically expensive at 33 times earnings.Whenever the market gets overheated, I make sure that I own some defensive dividend plays that can weather the imminent pullback. The consumer staples sector -- which houses some of America's most resilient blue chip stocks -- is a great place to look for those investments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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