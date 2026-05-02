Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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03.05.2026 01:15:00
My Top 3 Green Energy Stocks for May 2026
The trends are very clear. Oil and natural gas will remain important fuel sources for decades to come. And green energy sources, like solar and wind power, are expected to continue their strong growth as overall energy demand expands. If you are considering investing in the broader energy sector, you should include some exposure to clean energy.There are different ways to get clean energy exposure. For example, aggressive investors might consider Bloom Energy (NYSE: BE) and its hydrogen fuel cells. A more conservative approach would be a diversified clean energy portfolio such as the one operated by Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP). Investors not quite ready to jump into the deep end, meanwhile, might want to consider U.S. utility NextEra Energy (NYSE: NEE). Here's a look at each one.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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