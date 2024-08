My Top Dow Dividend Stock to Buy in August (and It's Not Even Close)

Visa (NYSE: V) reported third-quarter fiscal 2024 results on July 23. The results were a mixed bag, with a slight beat on earnings and a slight miss on revenue.Despite the stock selling off a bit on Wednesday in response to the news, the Dow Jones Industrial Average component stands out as my single favorite dividend stock to buy in August. Here's why.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool