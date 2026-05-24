Top Energy Aktie
WKN: 581523 / ISIN: CNE000000NK8
24.05.2026 14:55:00
My Top Energy Stock to Buy Right Now (and It's Not Even Close)
Bloom Energy (NYSE: BE) stock is on an absolute tear in 2026, and it is showing no signs of slowing down. The solid oxide fuel cell manufacturer has seen its share value spike by over 259% thus far this year. Since last May, Bloom stock has exploded by over 1,610%.To put that in perspective: Bloom Energy made more gains over the last year than Nvidia has delivered over the past five.That is not normal stock behavior. But Bloom is not a normal energy stock. Put differently: Bloom is one of the only clean energy companies with a deployable energy server that can produce on-site power for clients whose electricity needs exceed (or strain) grid capacity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
