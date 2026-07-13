CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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13.07.2026 11:15:00
My wife’s 2011 Ford Fiesta was totaled. Should we accept a $2,000 insurance settlement or give up the car for $2,700?
“The hood is bent, the radiator is cracked, and the front bumper is destroyed.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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