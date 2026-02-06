Mycronic Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mycronic Registered stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,42 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mycronic Registered 2,35 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2,02 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,06 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,85 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,93 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

In Sachen EPS wurden 7,99 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mycronic Registered 8,63 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,94 Milliarden SEK, während im Vorjahr 7,07 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,59 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 7,85 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at