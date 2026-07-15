Mycronic Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mycronic Registered hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,28 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 2,42 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,07 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at