Mycronic Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mycronic Registered hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,66 SEK, nach 3,18 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,50 Milliarden SEK – ein Plus von 16,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mycronic Registered 2,14 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at