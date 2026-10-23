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23.10.2026 06:31:29
Mycronic Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mycronic Registered hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 37,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,71 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,75 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,17 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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