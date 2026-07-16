Mycronic Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mycronic Un hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mycronic Un 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 258,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 213,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at